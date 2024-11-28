Внешняя торговля вступившей в НАТО страны обрушилась

Евростат: внешняя торговля Финляндии упала до рекордных €96 млрд

Внешняя торговля Финляндии упала до рекордных 96 миллиардов евро. О показателях вступившей в НАТО страны со ссылкой на Евростат сообщает РИА Новости.

Внешний товарооборот Финляндии по итогам января — августа обрушился до минимального с 2021 года уровня. Внешняя торговля в годовом выражении сократилась на 5,4 процента, импорт снизился до 48,9 миллиарда, а экспорт — до 47,1 миллиарда евро.

В 2024 году Финляндия активнее всего торговала со Швейцарией — товарооборот составил 112 миллионов евро. На втором месте расположился Эквадор с показателем в 78 миллионов евро. Также в тройку стран, активнее всего торговавшей с Финляндией, вошла Саудовская Аравия (75 миллионов). Ниже нее в рейтинге расположились Португалия (67 миллионов евро) и Вьетнам (49 миллионов евро).

С начала года сильнее всего снизились показатели взаимной торговли с Эстонией, Германией, Россией, Турцией и Тайванем. Торговля с РФ сократилась на треть (минус 31 процент) после закрытия сухопутной границы в ноябре 2023 года. За три квартала импорт и экспорт уменьшились почти до 960 миллионов евро.

За указанный период Финляндия купила у России: никеля на 509,1 миллиона евро (минус 34 процента в годовом выражении), продуктов неорганической химии — на 52,3 миллиона, различного оборудования — на 50,6 миллиона долларов, газа — на 25,2 миллиона и удобрений — на 14,4 миллиона. В РФ поставляли медь — 152,3 миллиона евро (минус 21 процент), алюминий, различные продукты химической промышленности — 15,8 миллиона. Отгрузки оборудования упали в 7,4 раза.