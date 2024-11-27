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08:05, 27 ноября 2024Экономика

Торговля России с одной европейской страной упала на треть

Евростат: взаимная торговля России и Финляндии снизилась на 31 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

За девять месяцев 2024 года объемы российско-финляндской торговли составили 960,6 миллиона евро, что на 31 процент ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Оказалось, импорт российских товаров упал на четверть, дойдя до 685,5 миллиона евро. Экспорт снизился в 1,7 раза, до 275,1 миллиона евро.

За указанный период Финляндия купила у России: никеля на — 509,1 миллиона евро (минус 34 процента в годовом выражении), продуктов неорганической химии — на 52,3 миллиона, различного оборудования — на 50,6 миллиона долларов, газа — на 25,2 миллиона и удобрений — на 14,4 миллиона.

В экспорте основными позициями оказались медь — 152,3 миллиона евро (минус 21 процент), алюминий, различные продукты химической промышленности — 15,8 миллиона. Экспорт оборудования упал в 7,4 раза.

Ранее сообщалось, что экспорт алюминия из Финляндии в Россию вырос в два раза. В денежно выражении объем поставок оценивается в 22,3 миллиона евро.

Кроме того, за восемь месяцев 2024 года Финляндия на 36 процентов повысила импорт российского газа.

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