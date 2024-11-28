Выявлен признак пьющих людей

American Journal of Human Biology: длинный четвертый палец связан с алкоголизмом

Ученые Университета Суонси (Великобритания) и Медицинского университета Лодзи (Польша) выявили признак пьющих людей. Их работа опубликована в American Journal of Human Biology.

Исследователи обнаружили, что высокое потребление алкоголя связано с более длинным 4-м пальцем (безымянным) по сравнению со 2-м пальцем (указательным). Соотношение длины этих пальцев (2D:4D) отражает воздействие тестостерона (длинный 4-й палец) и эстрогена (длинный 2-й палец) при эмбриональном развитии. Эта закономерность предполагает влияние пренатальных половых гормонов на развитие склонности к алкоголю.

В исследовании приняли участие 258 студентов, из которых 169 были женщинами. Авторы собрали данные о длине пальцев и уровне потребления алкоголя, что позволило выявить закономерности, различающиеся между полами. Данные были проанализированы с учетом влияния гормонов и пренатальных факторов.

Результаты показали, что мужчины употребляют алкоголь в больших объемах, чем женщины, и имеют более высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем. У мужчин связь между длиной 4-го пальца и потреблением алкоголя была более выраженной, что согласуется с повышенным воздействием пренатального тестостерона.

Также отмечено, что у пациентов с алкогольной зависимостью наблюдается особенно длинный 4-й палец по сравнению со 2-м, что подтверждает связь между высоким уровнем тестостерона и повышенной склонностью к употреблению алкоголя. Эта корреляция указывает на генетическую и гормональную природу модели поведения.

Авторы исследования надеются, что их выводы помогут глубже понять факторы, влияющие на употребление алкоголя. Это может быть полезным для разработки новых методов профилактики, направленных на снижение риска зависимости.