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12:46, 28 ноября 2024Силовые структуры

Взятую с 29-ю килограммами мефедрона банду наркодилеров посадили за сбыт в регионах России

УФСБ: банда наркодилеров с Кубани получила до 16 лет за 29 кг мефедрона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд вынес приговор банде наркодилеров, у которой силовики изъяли десятки килограммов мефедрона, готового к сбыту в нескольких регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

Пятеро подсудимых получили сроки от 13 до 16 лет в колонии строгого режима за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.

По данным УФСБ, участники группировки обустроили подпольную нарколабораторию в Краснодарском крае, откуда распространяли мефедрон на территории региона, а также вывозили в Челябинскую и Свердловскую области. Они сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом через интернет-магазин. В марте 2022 года банду задержали, в лаборатории силовики изъяли 29 килограммов мефедрона.

Сотрудник наркологической больницы, общественный деятель Михаил Минаков назвал этот наркотик и его аналоги, например клефедрон, — самым опасным на сегодняшний день из-за сильного влияния на мозг человека.

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