Житомир оказался обесточен

«Общественное»: Житомир обесточен в результате ракетных атак

Житомир обесточен в результате ракетных атак. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на «Житомирводоканал».

«Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания. В случае если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, мы будем подключать их к альтернативным источникам питания», — говорится в сообщении организации.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удары по энергообъектам во Львове, Ровно, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске. Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

До этого российские войска нанесли удар по, вероятно, полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области.