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11:32, 28 ноября 2024Бывший СССР

Житомир оказался обесточен

«Общественное»: Житомир обесточен в результате ракетных атак
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житомир обесточен в результате ракетных атак. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на «Житомирводоканал».

«Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания. В случае если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, мы будем подключать их к альтернативным источникам питания», — говорится в сообщении организации.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удары по энергообъектам во Львове, Ровно, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске. Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

До этого российские войска нанесли удар по, вероятно, полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области.

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