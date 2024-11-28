Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 28 ноября 2024Бывший СССР

ВКС России нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины

«Военная хроника»: ВКС РФ нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по энергообъектам в пяти городах Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается об ударах в Львове, Ровно, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске. Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар также был нанесен в районе воинской части в городе Стрый в Львовской области.

До этого российские войска нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). По словам Лебедева, в регионе пока был один прилет с западной стороны от Житомира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру

      В Польше усомнились в необходимости отправки контингента НАТО на Украину

      Найдено видео с призывающим готовиться к худшему Жириновским

      В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

      Нурмагомедов одной фразой оценил признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

      Перебегавшая дорогу в неположенном месте россиянка ударила гаишника и попала под статью

      Часть жителей российского города начали эвакуировать из-за падения обломков БПЛА

      Депутат Рады сравнил Киев с Берлином 1945-го из-за готовящегося контрнаступления

      В российском городе провалилась земля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше