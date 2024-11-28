ВКС России нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины

«Военная хроника»: ВКС РФ нанесли удар по энергообъектам в пяти городах Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по энергообъектам в пяти городах Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается об ударах в Львове, Ровно, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске. Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар также был нанесен в районе воинской части в городе Стрый в Львовской области.

До этого российские войска нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). По словам Лебедева, в регионе пока был один прилет с западной стороны от Житомира.

