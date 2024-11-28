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10:43, 28 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удары в районе полигона и военной части на западе Украины

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области на западе Украины, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«[Был прилет] в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренированных бандеровцев и их инструкторов», — рассказал он. Кроме того, по словам подпольщика, удар был нанесен в районе воинской части в городе Стрый в Львовской области.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные, вероятно, нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Он отметил, что в регионе был один прилет к западу от Житомира.

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