Российские военные нанесли удары в районе полигона и военной части на западе Украины

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области Украины

Вооруженные силы России нанесли удар в районе Яворова в Львовской области на западе Украины, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«[Был прилет] в стороне города Яворов. А там полигон, полный свеженатренированных бандеровцев и их инструкторов», — рассказал он. Кроме того, по словам подпольщика, удар был нанесен в районе воинской части в городе Стрый в Львовской области.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные, вероятно, нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Он отметил, что в регионе был один прилет к западу от Житомира.