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10:34, 28 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по полигону «Правого сектора»

Лебедев: ВС России обстреляли полигон «Правого сектора» в Житомирской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по, вероятно, полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в регионе пока был один прилет с западной стороны от Житомира. Поэтому не исключено, что целью был полигон организации «Правый сектор».

Ранее российские войска нанесли удар по военному химпроизводству «Свема» в Сумской области, которое выпускало продукцию для нужд украинской армии. Лебедев сообщил, что производство после удара продолжает функционировать в ограниченном режиме.

До этого российские войска нанесли удары по Вооруженным силам Украины в ряде населенных пунктов в Запорожской области. Лебедев добавил, что в Малой Токмачке в цель попали снаряды из множества орудий, в том числе из ракетных систем залпового огня.

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