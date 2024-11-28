Российские войска нанесли удар по полигону «Правого сектора»

Лебедев: ВС России обстреляли полигон «Правого сектора» в Житомирской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по, вероятно, полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в регионе пока был один прилет с западной стороны от Житомира. Поэтому не исключено, что целью был полигон организации «Правый сектор».

Ранее российские войска нанесли удар по военному химпроизводству «Свема» в Сумской области, которое выпускало продукцию для нужд украинской армии. Лебедев сообщил, что производство после удара продолжает функционировать в ограниченном режиме.

До этого российские войска нанесли удары по Вооруженным силам Украины в ряде населенных пунктов в Запорожской области. Лебедев добавил, что в Малой Токмачке в цель попали снаряды из множества орудий, в том числе из ракетных систем залпового огня.