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14:45, 26 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожской области

Лебедев: по ВСУ нанесли удары в районе завода Сельмаш в Запорожской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода «Сельмаш» в прифронтовом городе Гуляйполе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные бомбили село Лобковое, находящееся вблизи линии фронта. Он добавил, что благодаря удобному расположению военные ВСУ используют его как склад и место для распределения тяжело раненых, а в пустеющих домах квартируют. Он добавил, что в Малой Токмачке взрывы доносились со стороны центра. В цель попали снаряды из множества орудий, в том числе из ракетных систем залпового огня. Лебедев отметил, что там располагается Ореховская колония, в которой украинские военные жили и хранили технику.

«Ж/д станция, закрытая школа и административные учреждения. Каждое из этих мест используется в военных целях. В Гуляйполе прилетало в районе завода "Сельмаш"», — сказал координатор подполья.

Ранее российские войска нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и наемников из Латинской Америки. По словам Лебедева, удары пришлись на Киевскую, Одесскую и Житомирскую области.

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