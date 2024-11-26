ВС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и наемников из Латинской Америки

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ПВД ВСУ и наемников из Латинской Америки

Российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины в Киевской, Одесской и Житомирской области. В одном из ПВД находились наемники из Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев и пригород: [ударили] по пунктам временной дислокации, по производству беспилотников, по ремонтному цеху. А ночью сегодня били (...) Житомир и область: по пунктам временной дислокации», — заявил подпольщик.

Он добавил, что также серия ударов была нанесена по портовой инфраструктуре Одесской области.

Ранее стало известно о характере повреждений цехов «Южмаша» после удара по предприятию сверхзвуковой баллистической ракетой «Орешник». По информации аналитиков, на завод обрушилось от пяти до семи тонн взрывчатки на скорости, вдвое превышающей скорость «Искандера» на финальном отрезке полета.