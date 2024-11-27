ВС России нанесли удар по военному химпроизводству в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военному химпроизводству в Сумской области

Российские войска нанесли удар по военному химпроизводству «Свема» в Сумской области, которое производило продукцию для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды», — сообщил подпольщик.

Он добавил, что производство после удара продолжает функционировать в ограниченном режиме.

Ранее в подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова. По словам координатора партизан Сергея Лебедева, произошли попадание в склад боекомплектов и детонация бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара.