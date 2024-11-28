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13:35, 28 ноября 2024Культура

Звезда боевиков 90-х Дольф Лундгрен заявил о победе над раком

Актер Дольф Лундгрен заявил о победе над раком после девятилетней борьбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен сообщил о победе над онкологическим заболеванием. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летний артист выложил видео из больничной палаты. Он рассказал, что ему проведут малоинвазивную процедуру — абляцию легких. «Вот я в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, я собираюсь пойти и избавиться от этой последней опухоли. Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры», — поделился актер.

Звезда боевиков 90-х заявил, что прошел тяжелый путь, который научил его наслаждаться каждым моментом.

В 2023 году Дольф Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с онкологическим заболеванием. По его словам, впервые у него диагностировали рак почки в 2015 году.

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