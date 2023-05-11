Звезда боевиков 90-х Дольф Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с раком

Борющийся с раком актер Дольф Лундгрен впервые рассказал о болезни

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с онкологическим заболеванием. В интервью, вышедшем на YouTube-канале журналиста ​​Грэма Бенсингера, артист признался, что надеется окончательно победить рак после восьми лет лечения.

По словам 65-летнего Лундгрена, впервые у него диагностировали рак почки в 2015 году. Врачи удалили опухоль, и в течение пяти лет болезнь не давала о себе знать. Однако в 2020 году рак вернулся, вспоминает звезда боевиков 90-х. По его словам, на этот раз медики обнаружили метастазы в почках и печени, которые не удалось полностью удалить во время операции. Борющемуся с болезнью артисту назначили курс химиотерапии. «У меня начались побочные эффекты, была постоянная диарея, из-за которой я сильно похудел. Это было не очень приятно, потому что я видел насколько сильно страдает моя бедная невеста Эмма Крокдал», — добавил он.

Дольф Лундгрен вспоминает, что в 2021 году, когда он находился в Лондоне на съемках фильмов «Неудержимые 4» и «Аквамен», врач сообщил, что болезнь прогрессирует и посоветовал артисту прервать работу и проводить больше времени с семьей. «Я спросил его: "Как вы думаете, сколько времени у меня осталось?" Он дал мне два или три года, но, судя по голосу, вероятно, он думал, что я протяну еще меньше», — рассказал звезда боевиков о неутешительном прогнозе.

Актер признался, что не впал в отчаяние, узнав о приближении смерти, но волновался из-за реакции детей и невесты. В конце концов, он решил проконсультироваться с другим специалистом, который сумел подобрать эффективное лечение. По словам Лундгрена, за первые три месяца терапии опухоли уменьшились на 20-30 процентов, теперь они меньше на 90 процентов. «Сейчас мы удаляем рубцовые ткани и оставшиеся опухоли. Надеюсь, когда их уберут, раковой активности не будет, а лекарства, которые я принимаю, подавят все остальное», — рассказал Лундгрен.

Актер признался, что за время болезни он научился ценить жизнь, а также радоваться каждому новому дню и возможности проводить время с близкими людьми.

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