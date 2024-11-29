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18:16, 29 ноября 2024Ценности

51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес

51-летняя жена певца Стаса Михайлова Инна рассказала, что весит 67 килограммов
Екатерина Ештокина

Фото: @inamikhaylova

Жена певца Стаса Михайлова Инна раскрыла свой вес. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя супруга исполнителя разместила кадр, на котором стояла на голове, упершись ногами в стену. При этом на фото видно, что женщина находилась на кровати.

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Михайлова надела черные велосипедки и толстовку, дополнив образ белыми носками. «67 килограммов», — подписала она, рассказав о своем весе.

Ранее в ноябре 40-летняя звезда Comedy Woman раскрыла свой вес. Российская актриса Надежда Сысоева решила ответить на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался ее параметрами.

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