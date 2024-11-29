Адвокат застрявших на круизном лайнере в Антарктике россиян рассказал об их судьбе

Адвокат Мугин заявил, что экипаж лайнера хамит застрявшим в Антарктике россиянам

Потребительские права застрявших на круизном лайнере в Антарктике россиян были нарушены, заявил их адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал подробности случившегося.

По словам юриста, на судне находятся около 30 россиян, которые заплатили за путешествие крупные суммы. Однако из-за поломки судна в пути им отказались предоставлять услуги и не повезли в обещанные туристические места. Сейчас из-за неисправности судна сложно сказать, когда именно завершится круиз.

«Пассажиры подозревают, что о поломке было известно еще до того, как корабль отправился. Людям обещали не менее 15 высадок по дороге в Антарктиду, но в Аргентине сказали: "Все, дальше не пойдем". Стабилизация не работает, корабль шатается, идут очень медленно, 20 узлов в час», — рассказал он.

Отношение экипажа — общаются они хамски по большому счету, компания не собирается возвращать деньги, хотя некоторые люди отдали последние свои сбережения, больше миллиона люди заплатили Александр Мугин адвокат застрявших на лайнере россиян

При этом пассажирам все же предлагают возместить убытки, но лишь частично. В то же время Александр Мугин уверен, что организаторы должны полностью компенсировать стоимость тура.

Услуга не оказана, она не имеет потребительской ценности для потребителей. Они заплатили деньги, чтобы увидеть льды Антарктиды, но не увидели их, соответственно, из-за того, что их просто покатали на сломанном судне, услуга не оказана. Деньги должны вернуть и компенсировать то, что предусмотрено законом Александр Мугин адвокат застрявших на лайнере россиян

«Кому-то обещают 50 процентов вернуть и предоставить 60 процентов скидки на следующую покупку — при том что туры подорожали, и это несоизмеримая компенсация. Поэтому когда они вернутся, будем смотреть, какие у них условия и пожелания, что с этим всем делать. (…) Нужно будет разбираться в каждом конкретном случае — кто, где и у кого приобретал этот тур, кто и какие обязательства на себя брал», — заключил юрист.

Как сообщил Telegram-канал Mash, группа россиян застряла на борту круизного лайнера в Антарктике и устроила массовую голодовку. Всего на судне SH DIANA более 170 пассажиров. В пути возникли неполадки с двигателем, из-за чего круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку по намеченному маршруту.

Туристы потребовали возместить им ущерб и вернуть средства. Стоимость тура в этот круиз составляла от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Однако компания компенсировать убытки туристам отказывается. В знак протеста по меньшей мере четверо россиян объявили голодовку, а туристы из Китая пригрозили бунтом.