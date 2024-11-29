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13:21, 29 ноября 2024Спорт

Американский игрок клуба КХЛ рассказал об удививших его российских традициях

Американца из ХК «Торпедо» Томпсона удивили ежедневные рукопожатия в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Китон Томпсон (справа)

Китон Томпсон (справа). Фото: IMAGO / DiZ-PiX / Globallookpress.com

Американский защитник нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о традициях, которые его больше всего удивили в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок выделил ежедневные рукопожатия. «Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже удивился: ребят, мы уже знакомы, вы чего? Оказывается, тут все руки друг другу пожимают каждое утро», — рассказал Томпсон.

Американца также удивила российская традиция желать друг другу приятного аппетита перед каждым приемом пищи. «В Америке так только официант тебе может сказать, а тут все тебе желают приятного. Я сначала не понимал, а потом понял. Прикольно!» — добавил Томпсон.

29-летний американский защитник подписал контракт с «Торпедо» в июле этого года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

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