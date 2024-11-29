Блогер Артемий Лебедев заявил, что Европа угасает

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил об угасании Европы. Этот тезис он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что компания Ford сократит несколько тысяч сотрудников в Европе. «Потому что Европа угасает. И с нее больше мы пример не берем», — констатировал Лебедев.

Ранее он раскритиковал одну европейскую страну, описав ее словами «срач, говно и бомжи». Лебедев уточнил, что имеет в виду Германию. По его словам, вопреки представлению о педантичности немцев, в стране не развита инфраструктура. В частности, добавил блогер, в Германии плохо работает интернет.

До этого дизайнер заявил об отсталости европейских стран. Он назвал Европу несамостоятельной, болеющей и технологически отстающей территорией.