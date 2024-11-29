Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 29 ноября 2024Россия

Автомобиль разорвало пополам после аварии у аэропорта в российском городе

В Сочи после аварии у аэропорта автомобиль разорвало на две части
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Сочи легковой автомобиль разорвало пополам после аварии у аэропорта в Адлерском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что две части автомобиля, который от удара разорвало, разбросаны посреди дороги. На месте происшествия образовалась большая пробка, работают сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно, автомобиль Lada столкнулся с Toyota. Обстоятельства аварии пока устанавливаются. О том, есть ли в результате ДТП пострадавшие, не сообщается.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле пообещали ответ на каждый обстрел России западными ракетами. Там напомнили о предупреждении Путина

      В МИД России рассказали о нападках Запада на Грузию

      Способность «Орешника» «все превращать в пыль» объяснили

      Украинец в течение года передавал данные о МВД России ГУР и попал под суд

      Рост ипотечных ставок в России спрогнозировали

      В Армении призвали Ереван добиваться вступления Азербайджана в ОДКБ

      Astroscale займется сведением с орбиты спутника OneWeb

      Британские спецслужбы раскрыли «ошеломляюще безрассудную кампанию» России

      Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками

      Следователи возбудили уголовное дело в отношении расправившегося со своим сыном мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше