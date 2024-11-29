Автомобиль разорвало пополам после аварии у аэропорта в российском городе

В Сочи после аварии у аэропорта автомобиль разорвало на две части

В Сочи легковой автомобиль разорвало пополам после аварии у аэропорта в Адлерском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что две части автомобиля, который от удара разорвало, разбросаны посреди дороги. На месте происшествия образовалась большая пробка, работают сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно, автомобиль Lada столкнулся с Toyota. Обстоятельства аварии пока устанавливаются. О том, есть ли в результате ДТП пострадавшие, не сообщается.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.