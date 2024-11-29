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20:17, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Берущая интервью у маньяков криминальная журналистка объяснила интерес к ним

Журналистка Сулим объяснила интерес к маньякам страхом перед ними в детстве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известная журналистка Саша Сулим, берущая интервью у маньяков, объяснила интерес к ним. Подробностями она поделилась в шоу «Бабские истории», доступном на YouTube.

Сулим отметила, что росла в 90-е годы и на нее в детстве сильно повлияла история с маньяком. «Я помню, что на двери подъезда моего дома висела фотография девочки, которая пропала, родители об этом говорили, что-то обсуждалось, я очень боялась столкновения с каким-то маньяком, доходило до того, что я боялась ходить в школу», — рассказала она.

По словам криминальной журналистки, она выбрала сферу тру-крайм, так как это помогает ей побороть страх перед маньяками. «Возможно, это сыграет тоже: ты погружаешься в это, а ты же боишься неизвестного», — объяснила она.

Ранее Сулим раскрыла впечатления от общения с ангарским маньяком Михаилом Попковым. «Он скучный, занудный. Он любит поговорить. Причем ты задаешь вопрос, а он начинает огородами идти, чтобы на него ответить», — отметила журналистка. Она назвала разговор с преступником изматывающим, так как он мог долго не давать ответы на ее вопросы.

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