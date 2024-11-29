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00:21, 29 ноября 2024Россия

Беспилотники атаковали российский город

Губернатор Гладков: два БПЛА ВСУ атаковали Шебекино
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля. Также на территории одного из домовладений загорелась кровля хозпостройки — пожар потушен», — написал губернатор.

Гладков добавил, что также была повреждена линия электропередачи. Из-за этого одна улица осталась без света. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России, подчеркнул глава региона.

Ранее система противовоздушной обороны сбила БПЛА в Губкинском городском округе, обломки дрона повредили газовую трубу в селе Скородное.

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