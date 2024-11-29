Бывший первый зампред правительства российского региона признался в получении взятки

Экс-первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину в коррупции

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признался в получении 25 миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

В документах сказано, что это опровергает якобы воспрепятствование производству по делу со стороны Бронштейна.

По версии следствия, в июне обвиняемый через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена 25 миллионов рублей за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья.

О задержании Бронштейна стало известно 13 сентября. В тот же день его арестовали. Чиновник пытался оспорить эту меру пресечения.