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11:25, 29 ноября 2024Силовые структуры

Бывший первый зампред правительства российского региона признался в получении взятки

Экс-первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину в коррупции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признался в получении 25 миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

В документах сказано, что это опровергает якобы воспрепятствование производству по делу со стороны Бронштейна.

По версии следствия, в июне обвиняемый через ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена 25 миллионов рублей за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья.

О задержании Бронштейна стало известно 13 сентября. В тот же день его арестовали. Чиновник пытался оспорить эту меру пресечения.

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