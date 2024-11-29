Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

Диетолог Поляков: от овсянки стоит отказаться при непереносимости глютена

Овсянка — полезный для здоровья продукт, но некоторым людям все же следует от нее отказаться, заявил эндокринолог, диетолог Антон Поляков. От ее употребления в некоторых случаях врач предостерег в комментарии для aif.ru.

Овсянка полезна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта благодаря своему обволакивающему свойству, отметил врач. Также этот продукт питает организм энергией.

В то же время доктор отметил, что от овсянки стоит отказаться людям с непереносимостью глютена, так как она может усилить воспалительные процессы в организме.

Для максимальной пользы овсянку нужно включать в полноценный сбалансированный завтрак, а не есть ее отдельно. «Если это будет овсянка, два яйца, что-нибудь содержащее полезные жиры, то это может быть неплохой первый прием пищи. Эту кашу просто так есть на завтрак точно не надо. Она может быть небольшим перекусом перед обедом или служить в качестве раннего ужина, но не более того», — подытожил доктор.

Ранее диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой.