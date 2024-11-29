Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 29 ноября 2024Забота о себе

Диетолог предупредил об опасности ночных перекусов

Диетолог Поляков: ночные перекусы могут спровоцировать развитие панкреатита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать проблем с пищеварением, ужинать стоит за три часа до сна, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об опасности ночных перекусов он предупредил в беседе с aif.ru.

Он отметил, что ночью пищеварительная система функционирует хуже, чем днем. «То есть какая-то жирная, сладкая, острая пища, которую обычно люди предпочитают в эти часы, нормально не переваривается. С одной стороны это дает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а с другой — может привести к нарушению микрофлоры в кишечнике, к перегрузке поджелудочной железы и спровоцировать развитие панкреатита», — объяснил Поляков.

Кроме того, продолжил врач, если человек ест много высокоуглеводной пищи (например, сладкого), у него вырабатывается много адреналина, что грозит ночными пробуждениями и состоянием возбужденности, из-за которого человеку сложно уснуть долгое время. Ужинать диетолог рекомендовал за три часа до сна и, планируя последний в сутках прием пищи, делать акцент на животном белке — мясе, рыбе, птице, морепродуктах, а также на некрахмалистых овощах — помидорах, огурцах.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог посоветовала некоторым россиянам исключить из рациона цитрусовые. Так, сладкие цитрусовые не рекомендуются людям с сахарным диабетом, так как в них содержится много сахара, который приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      На Западе заявили об улучшении Москвой и Киевом переговорных позиций при помощи эскалации

      Российский корреспондент пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

      Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Попавший в плен британский наемник заявил о планах выучить русский язык

      В США заявили об игре Запада по правилам России

      На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

      Стало известно о переносе Верховной рады в новое место

      Сразу 30 беспилотников уничтожены в Ростовской области

      В Тбилиси во время акции протеста пострадали силовики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше