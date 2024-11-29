Джиган в два раза поднял цены на корпоративы перед Новым годом

Shot: рэпер Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом в два раза

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) поднял размер своего гонорара за корпоративы перед Новым годом в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, исполнитель готов выступить на частном мероприятии за 4 миллиона рублей. При этом отмечается, что артист сам решит, какие композиции будет исполнять. В райдере артиста указано, что ему должны предоставить два кальяна, алкоголь, сигареты, кока-колу, фисташки, горячее питание по меню и колонку.

«Фоткаться, общаться или записывать "приветы" Джиган категорически отказывается», — говорится в сообщении. Также рэпер не дает автографы и интервью, не разрешает входить в гримерку.

Ранее сообщалось, что певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) подняла размер гонорара за выступления перед Новым годом на полмиллиона рублей.

До этого продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт.