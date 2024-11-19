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15:23, 19 ноября 2024Культура

Бьянка подняла цены на выступления перед Новым годом

Shot: гонорар Бьянки за выступления увеличился до 1,5 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) подняла размер гонорара за выступления перед Новым годом на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Теперь мероприятие с участием певицы будет стоить 1,5 миллиона рублей. Отмечается, что первое выступление исполнительницы после госпитализации состоится 22 ноября. При этом ей все еще нельзя танцевать.

«В райдере Бьянки остался алкоголь. В гримерке она просит подготовить шампанское, вино, виски. Два раза в требованиях прописано ведро», — говорится в сообщении. Представители Бьянки заявили, что у артистки нет проблем с печенью, поэтому ограничения не требуются.

Ранее Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендикса. До этого стало известно, что певицу экстренно прооперировали.

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