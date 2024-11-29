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18:08, 29 ноября 2024Бывший СССР

Эксперт оценил наличие у ВСУ ресурсов для ударов по России

Марочко: ВСУ располагают резервами для локальных ударов по территории России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают резервами для локальных ударов по территории России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Спутник».

«Противник может специально вбрасывать тезисы, что у них все плохо, а потом нанести удар. Очень внимательно нужно наблюдать», — подчеркнул эксперт.

Марочко оценил наличие у ВСУ ресурсов для ударов по России на фоне заявлений о нехватке личного состава. По его мнению, заявления о крайне низком морально-психологическое состоянии украинских бойцов не должны влиять на предотвращение возможных ударов ВСУ. Эксперт понадеялся на предотвращение атак украинской армии разведкой Вооруженных сил России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял меры по усилению ВСУ на покровском и кураховском направлениях в ДНР. Он сообщил, что работал в частях и подразделениях на обоих участках фронта.

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