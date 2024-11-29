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12:28, 29 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт проверенный способ очистить унитаз с помощью популярного напитка

Express: удалить известковый налет с унитаза поможет кола с сахаром
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Удалить известковый налет с унитаза поможет кола с сахаром, заявила эксперт по уборке компании Bust The Dust Middlesborough Cleaners по имени Клэр. Этот проверенный способ очистить сантехнику она раскрыла изданию Express.

Специалистка объяснила, что известковый налет образуется из-за жесткой воды, но чтобы избавиться от него, понадобится только двухлитровая бутылка колы с сахаром. По ее словам, этот популярный напиток содержит кислоты, которые эффективно растворяют известковый налет без необходимости использования едких химикатов.

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«Начните с удаления воды из унитаза. Перекройте воду, а уже имеющуюся вычерпайте с помощью чашки. Затем вылейте всю двухлитровую бутылку колы в унитаз так, чтобы она закрыла все пятна извести. Унитаз нужно оставить в таком состоянии на ночь, чтобы кислоты подействовали», — рассказала Клэр.

Утром следует надеть перчатки и оттереть пятна налета ершиком, после чего достаточно просто спустить воду в унитазе, заключила специалистка.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян об угрозе потери зрения из-за одного вида чистящих средств. По ее словам, здоровью могут навредить чистящие средства для микроволновок и духовок.

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