Раскрыт проверенный способ очистить унитаз с помощью популярного напитка

Express: удалить известковый налет с унитаза поможет кола с сахаром

Удалить известковый налет с унитаза поможет кола с сахаром, заявила эксперт по уборке компании Bust The Dust Middlesborough Cleaners по имени Клэр. Этот проверенный способ очистить сантехнику она раскрыла изданию Express.

Специалистка объяснила, что известковый налет образуется из-за жесткой воды, но чтобы избавиться от него, понадобится только двухлитровая бутылка колы с сахаром. По ее словам, этот популярный напиток содержит кислоты, которые эффективно растворяют известковый налет без необходимости использования едких химикатов.

«Начните с удаления воды из унитаза. Перекройте воду, а уже имеющуюся вычерпайте с помощью чашки. Затем вылейте всю двухлитровую бутылку колы в унитаз так, чтобы она закрыла все пятна извести. Унитаз нужно оставить в таком состоянии на ночь, чтобы кислоты подействовали», — рассказала Клэр.

Утром следует надеть перчатки и оттереть пятна налета ершиком, после чего достаточно просто спустить воду в унитазе, заключила специалистка.

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