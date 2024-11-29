Газманов пожалел молодых российских артистов

Певец Олег Газманов заявил, что в России молодым артистам тяжело найти слушателя

Певец Олег Газманов выразил сожаление, что талантливым отечественным артистам трудно получить свою славу. Его слова приводит агентство ТАСС.

«У нас отвратительно работает индустрия и социальный лифт, крутят одно и то же по кругу. Мы уже упустили одно поколение. Вот за эти два, три, несколько десятков лет», — заявил певец.

Народный артист России назвал нескольких артистов молодого поколения, которые ему нравятся. В список Газманова попали Саша ST, Юрий Стрелкин, Радик Юльякшин, а также участники конкурса «Родники» и авторы фронтовых песен.

Ранее стало известно, что Газманов рассказал о том, что пятилетние дети поют песню его и певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).