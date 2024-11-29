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21:12, 29 ноября 2024Культура

Генпродюсер Kion уволился спустя неделю после обысков в его доме

Генпродюсер Kion Мишин уволился спустя неделю после обысков в его доме
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Игорь Мишин

Игорь Мишин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Генеральный продюсер стримингового сервиса Kion Игорь Мишин покинул свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). При этом на странице продюсера этот пост отсутствует.

«Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто — я принял решение закончить карьеру в индустрии», — говорится в публикации.

В пресс-службе Kion уточнили РИА Новости, что контракт с генпродюсером расторгнули «по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами».

21 ноября правоохранительные органы провели обыски в подмосковном доме Мишина. РИА Новости писало, что он был связан с «делом о связях с украинскими террористами». Telegram-канал 112 сообщал, что обыск прошел по делу Марата Гельмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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