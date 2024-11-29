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13:18, 29 ноября 2024Экономика

В России отменили один сбор с кризисной отрасли

Правительство отменило курсовую пошлину на коксующийся уголь с 1 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Курсовая пошлина, которую российские экспортеры платят при превышении курсом доллара уровня 80 рублей, отменяется для коксующегося угля с 1 декабря. Соответствующее решение приняло федеральное правительство.

Мораторий на действие пошлин для энергетического угля и антрацита, введенный в мае этого года, продлен до конца 2024 года, а с 1 января 2025 года все пошлины перестанут действовать.

Отмена сбора произошла на фоне усугубления кризиса в угольной отрасли, который уже привел к существенному падению дохода регионов. В частности, Кемеровская область, ключевой регион угольной промышленности России, вынуждена была сократить доходную часть бюджета на 5,8 миллиарда рублей.

По оценке первого зампреда правительства и министра финансов Кузбасса Игоря Малахова, прибыль организаций, которые работают не в убыток (большая часть угольных компаний России убыточны), упала за январь-август в 2,5 раза, а если говорить о добывающих компаниях, то в 4,2 раза.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о совокупном снижении поступлений доходов от налога на прибыль организаций в консолидированные бюджеты регионов на семь процентов (357 миллиардов рублей). При этом в Кемеровской области сложилась самая сложная в стране ситуация, там доходы упали сразу на 59 процентов.

Ранее стало известно, что рабочие угольной шахты «Инская» в Кемеровской области, в октябре объявлявшие голодовку из-за невыплаты зарплаты, планируют начать новую забастовку 2 декабря. Они недовольны тем, что по-прежнему не получили деньги за июль, август, сентябрь и октябрь.

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