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10:45, 25 ноября 2024Экономика

Стало известно о новой забастовке шахтеров в Кузбассе

«МК»: рабочие шахты «Инская» собрались объявить новую забастовку со 2 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рабочие угольной шахты «Инская» в Кемеровской области, в октябре объявлявшие голодовку из-за невыплаты зарплаты, предупредили о новой забастовке, которую они планируют начать со 2 декабря. Об этом сообщает кузбасская редакция «Московского комсомольца».

Сбор подписей за забастовку проходит в понедельник, 25 ноября. Текст будущих требований распространяется в соцсетях, в нем говорится, что шахтеры по-прежнему не получили деньги за июль, август, сентябрь и октябрь.

Руководство области сумело погасить предыдущую стачку. Рабочим пообещали погашение всех задолженностей по зарплате, а в проблемах обвинили генерального директора шахты Дениса Немыкина. На прошлой неделе стало известно, что Центральный районный суд Кемерово арестовал его. Топ-менеджеру предъявлено обвинение по статьям 145.1 («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Ранее аналитический центр ТЭК при Минэнерго России в октябрьской презентации предупредил о возможности массовых банкротств предприятий российской угольной отрасли. Причиной такой тенденции эксперты называют падение мировых цен на уголь, увеличение платежей в бюджет, а также существенные расходы на перевозки по железной дороге.

Угольщики просили вернуть льготные коэффициенты для дальних перевозок идущего на экспорт угля, но РЖД добились окончательной их отмены, а также дополнительного роста тарифов на уровень, превышающий официальную инфляцию.

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