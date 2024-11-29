В России спрогнозировали сокращение выдачи ипотеки вдвое

Эксперт НРА Гришунин: выдачи ипотеки в 2025 году сократятся вдвое

Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится вдвое к концу 2025 года. Такой прогноз дал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Его цитирует «Прайм».

По данным эксперта, в сравнении с рекордным 2023 годом по итогам 2025-го выдачи жилищных займов могут уменьшиться до 3,3-3,6 триллионов рублей. При этом за прошлый год, как подсчитали в Центробанке, показатель составлял 7,8 триллиона, 60 процентов из которых пришлись на госпрограммы. В наступающем году доля выдачи кредитов с господдержкой составит 70-80 процентов.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов допускает, что объем ипотечных выдач достигнет 3,5-4 триллионов рублей. Причем к верхней планке сумму, по его сведениям, приблизят адресные льготные программы, которые пока находятся на стадии обсуждения. По оценкам банковских аналитиков, выдачи жилищных кредитов по итогам 2024 года составят около 5 триллионов рублей, что на 36 процентов меньше, чем в прошлом году. Аналогичный прогноз дает и институт развития «Дом.РФ».

Как предполагают эксперты, максимальная рыночная ставка к концу 2025 года будет находиться на уровне 34-36 процентов. Восстановить прежние объемы выдач позволит лишь уменьшение ключевой ставки ниже 15 процентов годовых, но надежд на это мало. «Цикл снижения ключевой ставки начнется летом-осенью 2025 года, но будет плавным и небыстрым», — пояснил Беликов. Также на доступности ипотеки скажутся недостаточные лимиты по госпрограммам. Объемы выдач могут снизиться в том числе и из-за дефицита партнерских программ застройщиков.

Ранее стало известно, сколько россиян отказались от покупки жилья на фоне заградительных ставок по ипотеке. Как подсчитали эксперты, на это решились 79 процентов потенциальных покупателей. В свете ужесточения условий жилищного кредитования квартирный вопрос отложили на ближайшие три года 60 процентов респондентов, 19 процентов планируют покупку в перспективе пяти и более лет.