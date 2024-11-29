Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 29 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали сокращение выдачи ипотеки вдвое

Эксперт НРА Гришунин: выдачи ипотеки в 2025 году сократятся вдвое
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится вдвое к концу 2025 года. Такой прогноз дал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Его цитирует «Прайм».

По данным эксперта, в сравнении с рекордным 2023 годом по итогам 2025-го выдачи жилищных займов могут уменьшиться до 3,3-3,6 триллионов рублей. При этом за прошлый год, как подсчитали в Центробанке, показатель составлял 7,8 триллиона, 60 процентов из которых пришлись на госпрограммы. В наступающем году доля выдачи кредитов с господдержкой составит 70-80 процентов.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов допускает, что объем ипотечных выдач достигнет 3,5-4 триллионов рублей. Причем к верхней планке сумму, по его сведениям, приблизят адресные льготные программы, которые пока находятся на стадии обсуждения. По оценкам банковских аналитиков, выдачи жилищных кредитов по итогам 2024 года составят около 5 триллионов рублей, что на 36 процентов меньше, чем в прошлом году. Аналогичный прогноз дает и институт развития «Дом.РФ».

Материалы по теме:
Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Дверь в никудаВ России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
12 ноября 2020
Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
Как домаСнимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
22 января 2021

Как предполагают эксперты, максимальная рыночная ставка к концу 2025 года будет находиться на уровне 34-36 процентов. Восстановить прежние объемы выдач позволит лишь уменьшение ключевой ставки ниже 15 процентов годовых, но надежд на это мало. «Цикл снижения ключевой ставки начнется летом-осенью 2025 года, но будет плавным и небыстрым», — пояснил Беликов. Также на доступности ипотеки скажутся недостаточные лимиты по госпрограммам. Объемы выдач могут снизиться в том числе и из-за дефицита партнерских программ застройщиков.

Ранее стало известно, сколько россиян отказались от покупки жилья на фоне заградительных ставок по ипотеке. Как подсчитали эксперты, на это решились 79 процентов потенциальных покупателей. В свете ужесточения условий жилищного кредитования квартирный вопрос отложили на ближайшие три года 60 процентов респондентов, 19 процентов планируют покупку в перспективе пяти и более лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Российского футболиста арестовали по подозрению в расправе над мужчиной в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше