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11:36, 29 ноября 2024Силовые структуры

Избившего российского подростка отчима-изверга арестовали

Суд арестовал до 27 января отчима сбежавшего от побоев в Прокопьевске мальчика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд арестовал отчима-изверга, из-за побоев которого из дома сбежал 12-летний мальчик в Прокопьевске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, мужчина заключен под стражу на срок до 27 января. Кроме того, правоохранители задержали мать мальчика. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию.

По информации источника RT, семья асоциальная, но на учете не стояла. Она переехала в Прокопьевск несколько месяцев назад. Все это время силовики не знали об истязаниях подростка, потому что никаких сигналов им не поступало и мальчик ходил в школу. Сейчас школьник находится в социальном учреждении. Собеседник издания уточнил, что арестованный отказался давать показания, поэтому причины жестокого отношения к ребенку пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что на протяжении полугода новый муж матери жестко издевался над школьником, называя это воспитанием. Мужчина выгонял ребенка ночью на холодную веранду и бил так, что лицо мальчика превращалось в кровавое месиво. Однажды отчим разбил мальчику губу, а затем попытался сшить.

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