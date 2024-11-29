Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

Арестованный за избиение пасынка в Прокопьевске оказался уголовником с Украины

Арестованный российским судом за избиение 12-летнего пасынка в Прокопьевске Андрей Репко оказался беглым уголовником с Украины. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, на Украине его объявили в розыск за различные преступления, в частности, за разбой и мошенничество. Он переехал в Россию в 2019 году. Во время избрания судом ему меры пресечения свою вину он признал. Он заявил, что в содеянном раскаивается и во многом готов сотрудничать со следствием.

По информации НТВ, мать школьника, супругу фигуранта, также арестовали. Отмечается, что она тоже участвовала в издевательствах над школьником. В суде свою вину она не признала. Кроме того, состоянием сына она не интересуется, а только переживает за двоих дочерей, которых правоохранители определили в приют.

Ранее стало известно, что семья, в которой жил ребенок, — асоциальная, но на учете не стояла. Она переехала в Прокопьевск несколько месяцев назад. Все это время силовики не знали об истязаниях подростка, потому что никаких сигналов им не поступало и мальчик ходил в школу. Позже выяснилось, что на протяжении полугода новый муж матери жестко издевался над школьником, называя это воспитанием. Мужчина выгонял ребенка ночью на холодную веранду и бил так, что лицо мальчика превращалось в кровавое месиво. Однажды отчим разбил мальчику губу, а затем попытался сшить.