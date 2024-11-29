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15:21, 29 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

Арестованный за избиение пасынка в Прокопьевске оказался уголовником с Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Избившего российского подростка отчима-изверга арестовали

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арестованный российским судом за избиение 12-летнего пасынка в Прокопьевске Андрей Репко оказался беглым уголовником с Украины. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, на Украине его объявили в розыск за различные преступления, в частности, за разбой и мошенничество. Он переехал в Россию в 2019 году. Во время избрания судом ему меры пресечения свою вину он признал. Он заявил, что в содеянном раскаивается и во многом готов сотрудничать со следствием.

По информации НТВ, мать школьника, супругу фигуранта, также арестовали. Отмечается, что она тоже участвовала в издевательствах над школьником. В суде свою вину она не признала. Кроме того, состоянием сына она не интересуется, а только переживает за двоих дочерей, которых правоохранители определили в приют.

Ранее стало известно, что семья, в которой жил ребенок, — асоциальная, но на учете не стояла. Она переехала в Прокопьевск несколько месяцев назад. Все это время силовики не знали об истязаниях подростка, потому что никаких сигналов им не поступало и мальчик ходил в школу. Позже выяснилось, что на протяжении полугода новый муж матери жестко издевался над школьником, называя это воспитанием. Мужчина выгонял ребенка ночью на холодную веранду и бил так, что лицо мальчика превращалось в кровавое месиво. Однажды отчим разбил мальчику губу, а затем попытался сшить.

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