Китайцы захотели серийно выпускать в России гибриды

«Ъ»: китайский Haval захотел серийно выпускать в России гибридные автомобили

На заводе в Тульской области может начаться серийный выпуск гибридных автомобилей китайского проекта Haval. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документы компании.

По его данным, речь может идти о кроссовере Haval H-Dog. Комментируя эту новость, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что соответствующее решение Haval может объясняться стремлением занять лидирующие позиции на перспективном российском рынке.

В свою очередь, эксперт «Автостата» Сергей Удалов обратил внимание, что по сравнению с электрокарами гибриды в России более востребованы. За девять месяцев их продажи выросли в шесть раз. Предполагается, что отношение россиян к электромобилям объясняется, с одной стороны, недоверием к эффективности таких транспортных средств в условиях холодного климата, а с другой — недостаточно развитой инфраструктурой. Гибрид обещает его владельцу больше возможностей. Не исключено, что по итогам 2024 года рынок этих автомобилей в России может достичь 35–38 тысяч штук.

В октябре Haval вышел в России на второе место по продажам новых легковых машин. Кроме того, в тройке лидеров оказалась китайская Geely.

Также есть информация, что оставленные заводы западных и японских автопроизводителей в России, стали использовать для сборки автомобилей китайской компании Chery. Речь идет о бывших предприятиях Volkswagen, Mercedes и Nissan.