Китайский автоконцерн начал тайно занимать российские автозаводы

Reuters: китайский Chery начал отверточную сборку своих машин на заводах в РФ

Заводы западных и японских автопроизводителей в России, покинутые ими после начала боевых действий на Украине, начали использовать для сборки автомобилей китайской компании Chery. Об этом со ссылкой на пять человек, знакомых с вопросом, пишет Reuters.

По их данным, автоконцерн использует бывшие предприятия Volkswagen, Mercedes и Nissan для того, чтобы доставлять в страну почти готовые машины и проводить отверточную сборку. Однако Chery старается сохранить подобные операции в тайне.

На производителя в России приходится почти пятая часть продаж всех новых автомобилей, в абсолютных числах он уступает только «АвтоВАЗу» и китайскому Haval, у которого есть собственный завод в Туле. При этом официально компания утверждает, что не планирует строить собственные предприятия или приобретать в стране имеющиеся мощности.

Собеседники агентства рассказали, что в России под контролем новых российских владельцев заводов начали собирать внедорожники Tiggo и Exeed. В частности, в Санкт-Петербурге бывшее предприятие Nissan выпускает Tiggo 7 под названием Xcite X-Cross 7. С мая по сентябрь удалось продать 3 447 таких автомобилей.

На российском предприятии отказываются называть международного партнера, хотя эксперты однозначно опознают, какие именно модели скрываются за новыми именами. Таким образом, автопроизводитель повторяет опыт китайской JAC, модели которой под видом «Москвича» собирают на бывшем заводе Renault в Москве.

Ранее сообщалось, что Китай настоятельно рекомендовал своим автопроизводителям не инвестировать в развитие производств в России, допустима только конечная сборка. В Пекине считают, что выпуск комплектующих должен производиться на местных мощностях.