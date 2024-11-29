Косатки впервые растерзали 18-метровых акул на глазах у людей

Ученые впервые задокументировали охоту стаи косаток на китовых акул. Об этом сообщает издание The Independent.
Китовые акулы, длина которых достигает 18 метров, считаются самыми крупными рыбами в океане. Порой они становились добычей косаток, однако нападения почти никогда не происходили на глазах людей. Первые фото и видео, запечатлевшие охоту на китовых акул, описаны в научной статье, которая будет опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.
Уникальные кадры были сняты на юге Калифорнийского залива. В трех случаях из четырех одним из участников нападения был самец по кличке Монтесума. На видео с четвертой охоты его нет, однако среди других косаток, растерзавших китовую акулу, были самки, которых раньше видели с ним.
Чтобы справиться с огромной рыбой, косатки атаковали ее брюшные плавники и наружные половые органы. Это вызывало у акулы шок. Она невольно поворачивалась брюхом вверх, после чего косатки набрасывались на нее и выгрызали ее печень.
Интерес косаток к акульей печени хорошо известен. При нападениях на белых акул у берегов Южной Африки они нередко пожирали только их печень, оставляя тушу нетронутой. По мнению ученых, косатки пристрастились к веществу сквален, которое содержится в этом органе.
Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.