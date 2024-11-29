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00:36, 29 ноября 2024Из жизни

Косатки впервые растерзали 18-метровых акул на глазах у людей

Охота косаток на 18-метровых акул впервые снята на видео
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Ученые впервые задокументировали охоту стаи косаток на китовых акул. Об этом сообщает издание The Independent.

Китовые акулы, длина которых достигает 18 метров, считаются самыми крупными рыбами в океане. Порой они становились добычей косаток, однако нападения почти никогда не происходили на глазах людей. Первые фото и видео, запечатлевшие охоту на китовых акул, описаны в научной статье, которая будет опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Уникальные кадры были сняты на юге Калифорнийского залива. В трех случаях из четырех одним из участников нападения был самец по кличке Монтесума. На видео с четвертой охоты его нет, однако среди других косаток, растерзавших китовую акулу, были самки, которых раньше видели с ним.

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Чтобы справиться с огромной рыбой, косатки атаковали ее брюшные плавники и наружные половые органы. Это вызывало у акулы шок. Она невольно поворачивалась брюхом вверх, после чего косатки набрасывались на нее и выгрызали ее печень.

Интерес косаток к акульей печени хорошо известен. При нападениях на белых акул у берегов Южной Африки они нередко пожирали только их печень, оставляя тушу нетронутой. По мнению ученых, косатки пристрастились к веществу сквален, которое содержится в этом органе.

Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

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