Крупнейший российский перевозчик предупредил о проблемах с покупкой авиабилетов

«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о проблемах с покупкой авиабилетов из-за сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что из-за сбоя затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, добавили в пресс-службе перевозчика.

UPD. В 19:53 по московскому времени работа системы бронирования Leonardo была восстановлена.

Вечером 29 ноября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе ряда интернет-сервисов в России. По предварительным данным, инцидент связан с техническими неполадками у одного из облачных сервисов.