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19:14, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе сервисов доставки и банков

ЦМУ ССОП Роскомнадзора подтвердил сбой в работе сервисов доставки и банков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе ряда интернет-сервисов в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — заявили в ведомстве. Там добавили, что, по предварительным данным, инцидент связан с техническими неполадками у одного из облачных сервисов.

В ведомстве также указали, что работа по диагностике и устранению проблемы уже ведется. «Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время», — заверили в центре.

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Вскоре после этого о сбое в своей инфраструктуре информагентству заявил облачный сервис Yandex Cloud. Представитель Yandex Cloud указал, что неполадки привели к деградации сервисов некоторых его клиентов. «Техническая команда уже работает над исправлением инцидента», — добавил собеседник журналистов.

О масштабном сбое у ряда сервисов в России вечером в пятницу, 29 ноября, заявили порталы по отслеживанию неполадок у интернет-ресурсов. Так, по данным ресурса «Сбой.рф», пользователи пожаловались на проблемы в работе операторов связи, банковских приложений, сервисов доставки, некоторых онлайн-магазинов и не только.

Ранее стало известно о масштабном сбое у Telegram в России и Узбекистане. О проблемах в работе мессенджера сообщили более тысячи пользователей.

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