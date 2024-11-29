В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе сервисов доставки и банков

ЦМУ ССОП Роскомнадзора подтвердил сбой в работе сервисов доставки и банков

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил сбой в работе ряда интернет-сервисов в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — заявили в ведомстве. Там добавили, что, по предварительным данным, инцидент связан с техническими неполадками у одного из облачных сервисов.

В ведомстве также указали, что работа по диагностике и устранению проблемы уже ведется. «Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время», — заверили в центре.

Вскоре после этого о сбое в своей инфраструктуре информагентству заявил облачный сервис Yandex Cloud. Представитель Yandex Cloud указал, что неполадки привели к деградации сервисов некоторых его клиентов. «Техническая команда уже работает над исправлением инцидента», — добавил собеседник журналистов.

О масштабном сбое у ряда сервисов в России вечером в пятницу, 29 ноября, заявили порталы по отслеживанию неполадок у интернет-ресурсов. Так, по данным ресурса «Сбой.рф», пользователи пожаловались на проблемы в работе операторов связи, банковских приложений, сервисов доставки, некоторых онлайн-магазинов и не только.

Ранее стало известно о масштабном сбое у Telegram в России и Узбекистане. О проблемах в работе мессенджера сообщили более тысячи пользователей.