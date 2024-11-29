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12:42, 29 ноября 2024Мир

Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей войны против России

Лавров: гендиректор ЮНЕСКО Азуле — соучастница информационной войны против РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле является соучастницей информационной войны Запада против России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Госпожа Азуле, гендиректор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против России. Поэтому она является соучастницей, по большому счету, еще и войны против правды», — отметил дипломат.

Лавров указал на то, что в недавнем докладе секретариата ЮНЕСКО, который был посвящен журналистам, павшим при выполнении своих профессиональных обязанностей, нет «ни единого упоминания» о сотрудниках СМИ из России.

Ранее Лавров заявил, что никакие информационные войны, ложь и фейки «не помогут неонацистскому киевскому режиму», поэтому цели и задачи специальной военной операции (СВО) будут реализованы.

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