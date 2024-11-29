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12:28, 29 ноября 2024Бывший СССР

В МИД оценили влияние украинских информационных операций на ход конфликта

Глава МИД России Лавров: информационные войны не помогут Киеву
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никакие информационные войны не помогут спастись «неонацистскому киевскому режиму». Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинским властям не помогут информационные войны, ложь и фейки, поэтому цели и задачи специальной военной операции будут реализованы. Лавров сослался на слова президента России Владимира Путина, о том, что Россия неизменно отдает предпочтение политико-дипломатическим средствам, «но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины».

Одной из первопричин он назвал прежде всего «создание долговременных угроз безопасности РФ на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину Североатлантическим альянсом». Также глава дипведомства указал на ущемление Киевом прав русских и русскоязычных граждан собственной страны. По его словам, «так же, как в гитлеровской Германии, на Украине из библиотек выкидывают книги на русском языке и сдают их в макулатуру».

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