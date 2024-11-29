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11:20, 29 ноября 2024Ценности

Линдси Лохан снялась в пиджаке на голое тело для модного журнала

Мария Винар

Фото: The Morelli Brothers / Flaunt Magazine

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан снялась в откровенном образе для журнала Flaunt. Снимок появился на сайте модного издания.

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» предстала на фото в коричневом костюме бренда Attico, состоящем из оверсайз-пиджака и широких брюк. При этом знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, надев верхнее изделие на голое тело.

Ранее Линдси Лохан раскрыла секреты красоты. Актриса призналась, что уделяет повышенное внимание уходу за кожей: после пробуждения она прикладывает к лицу холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку.

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