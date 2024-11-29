Илон Маск поддержал просьбу конгрессменов США о помиловании Ассанжа

Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессменов, демократа Джеймса Макговерна и республиканца Томаса Мэсси, к действующему президенту США Джо Байдену о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Своим мнением Маск поделился в соцсети Х.

«Круто», — кратко написал Маск.

Ранее газета The Guardian писала, что Масси и Макговерн после сделки Ассанжа с признанием вины обеспокоены возможностью использования раздела 793 Закона о шпионаже против журналистов и новостных организаций, занимающихся своей обычной деятельностью. Данный закон криминализирует получение, хранение или раскрытие конфиденциальной информации.

В октябре Ассанж рассказал, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали вписать в соглашение признание им вины и отказаться от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Ассанж, перед ним стоял выбор между «нереализуемым правосудием после многих лет в заключении» или тюремным сроком в 175 лет.