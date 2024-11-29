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17:55, 29 ноября 2024Россия

Медведев назвал способное заставить Зеленского «жгуче завидовать» судьбе Януковича событие

Медведев: в случае нового украинского майдана Зеленский позавидует Януковичу
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПротесты на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В случае если на Украине произойдет новый майдан, президент республики Владимир Зеленский позавидует судьбе ее бывшего лидера Виктора Януковича. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для рассуждений послужила реакция МИД Украины на разгон протестов в Грузии. Ведомство заявило, что республика решительно осуждает применение силы к демонстрантам. «Охренеть: квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — отреагировал Медведев.

По его словам, остается ждать, как поведет себя украинская власть, когда жители страны вновь выйдут на майдан. «Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — считает зампред Совбеза России.

Ранее Медведев заявил, что одна из главных целей Зеленского — как можно дольше удержаться у власти. Вторая задача президента Украины, по словам политика, — это «набить карманы». По его словам, все понимают, как расходуются деньги, поступающие в бюджет республики.

ЖЗЛ
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