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09:01, 3 ноября 2024Россия

Медведев раскрыл цели Зеленского

Медведев заявил о цели Зеленского удержаться у власти и набить карманы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Pool / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал, из каких интересов действует президент Украины Владимир Зеленский и его администрация. Об этом он высказался в беседе с RT.

Медведев раскрыл цели Зеленского и подчеркнул, что украинские власти действуют из простых интересов. Одна из главных целей главы государства — как можно дольше удержаться у власти.

«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — заявил он.

В том же интервью Медведев усомнился в способности кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. «Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — отметил он.

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