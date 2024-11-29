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17:20, 29 ноября 2024Экономика

Минцифры высказалось по поводу отмены отсрочки для айтишников

Минцифры: отсрочка для IT-специалистов продолжает действовать
Кирилл Луцюк

Фото: Christin Hume / Unsplash

Отсрочка от прохождения службы (в том числе срочной) для IT-специалистов продолжает действовать. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минцифры.

По его данным, появившаяся в некоторых СМИ информация об отмене ИТ-отсрочки не соответствует действительности. Она продолжает действовать.

«Здесь ничего не меняется», — констатировало ведомство.

Однако скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идет о перечне условий, на основании которых организацию признают обеспечивающей устойчивую работу экономики, а значит, она получает право бронирования своих сотрудников.

При этом никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, а уже оформленные брони продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После получить бронь придется на новых условиях.

Ранее сообщалось, что заявления на отсрочку от армии от сотрудников аккредитованных IT-компаний в РФ начали принимать онлайн.

По данным на конец 2023 года, отсрочку от частичной мобилизации в РФ получили 834 224 человека. Почти треть из них сотрудники IT-сектора.

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