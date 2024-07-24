Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 24 июля 2024Россия

В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан

В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии для айтишников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан. Отсрочка от срочной службы в рамках осеннего призыва 2024 года предусмотрена для айтишников, передает «Интерфакс».

По данным Минцифры, заявления принимаются на портале госуслуг от сотрудников аккредитованных IT-компаний. Прием заявок завершится 6 августа.

Работодатель может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно, либо проверить и подтвердить направленные самим работником данные в личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Информацию в Минобороны передадут до 31 августа. Решение по отсрочке будет принимать специальная комиссия в период с 1 октября по 31 декабря.

Отсрочку от службы в армии может получить IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет, который работает в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев, либо трудоустроился в течение года после окончания учебы. Кроме того, работник должен быть оформлен в компании по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из специально утвержденного правительством перечня.

Ранее в Минцифры предложили расширить категории IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва на службу в армию. Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года подписал указ, увеличивающий до 30 лет возраст отсрочки работников аккредитованных компаний из сферы информационных технологий.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

      Украина заявила о желании укрепить политическое доверие с Китаем

      Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой в бикини через пять месяцев после родов

      Джокович отказался жить в Олимпийской деревне

      Сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

      Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату

      Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

      Россиян предупредили о слежке со стороны работодателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше