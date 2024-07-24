В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан

В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии для айтишников

В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан. Отсрочка от срочной службы в рамках осеннего призыва 2024 года предусмотрена для айтишников, передает «Интерфакс».

По данным Минцифры, заявления принимаются на портале госуслуг от сотрудников аккредитованных IT-компаний. Прием заявок завершится 6 августа.

Работодатель может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно, либо проверить и подтвердить направленные самим работником данные в личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Информацию в Минобороны передадут до 31 августа. Решение по отсрочке будет принимать специальная комиссия в период с 1 октября по 31 декабря.

Отсрочку от службы в армии может получить IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет, который работает в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев, либо трудоустроился в течение года после окончания учебы. Кроме того, работник должен быть оформлен в компании по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из специально утвержденного правительством перечня.

Ранее в Минцифры предложили расширить категории IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва на службу в армию. Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года подписал указ, увеличивающий до 30 лет возраст отсрочки работников аккредитованных компаний из сферы информационных технологий.