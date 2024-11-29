Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:18, 29 ноября 2024Путешествия

Мужчина отправился в путешествие и был жестоко избит своим другом в номере отеля

60-летний американец был избит своим другом в номере отеля в Ирландии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Damien Storan / Shutterstock / Fotodom  

60-летний американец отправился в путешествие со своим другом и был жестоко избит им в номере отеля. Об этом сообщает AOL.com.

Уточняется, что мужчину нашли без сознания в гостинице в Ирландии 26 ноября. Вскоре врачи констатировали, что выжить ему не удалось.

Под подозрение сразу попал 30-летний американец, который путешествовал вместе с жертвой. Правоохранители задержали его, ведется расследование.

Ранее на острове Майорка в Испании двое мужчин похитили туристку и выбросили ее под колеса машин на шоссе. В суде обвиняемые утверждали, что она выпала из фургона сама, так как была сильно пьяна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

      Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

      В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

      В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

      Разыскиваемого ФБР российского программиста будут судит в Калининграде

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше