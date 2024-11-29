Мужчина отправился в путешествие и был жестоко избит своим другом в номере отеля

60-летний американец был избит своим другом в номере отеля в Ирландии

60-летний американец отправился в путешествие со своим другом и был жестоко избит им в номере отеля. Об этом сообщает AOL.com.

Уточняется, что мужчину нашли без сознания в гостинице в Ирландии 26 ноября. Вскоре врачи констатировали, что выжить ему не удалось.

Под подозрение сразу попал 30-летний американец, который путешествовал вместе с жертвой. Правоохранители задержали его, ведется расследование.

Ранее на острове Майорка в Испании двое мужчин похитили туристку и выбросили ее под колеса машин на шоссе. В суде обвиняемые утверждали, что она выпала из фургона сама, так как была сильно пьяна.