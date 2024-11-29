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13:28, 29 ноября 2024Забота о себе

Мужчина принял рак за вросший волос и решил замаскировать опухоль

The Sun: мужчина отрастил бороду, чтобы скрыть принятую за вросший волос опухоль
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: murat photographer / Shutterstock / Fotodom

Футбольный менеджер из Великобритании Саймон Хитон принял рак за вросший волос и отрастил бороду, чтобы скрыть его. Историю мужчины опубликовало издание The Sun.

Хитон впервые заметил маленькое темное пятно на скуле в 2021 году. Через несколько дней оно исчезло, но затем появилось вновь. Мужчина решил, что это вросший волос, и решил замаскировать недостаток внешности, отрастив бороду.

Британец не обращал внимания на новообразование на скуле до тех пор, пока оно не достигло четырех миллиметров в диаметре. Только тогда по настоянию близких он обратился к врачу. Врач посчитал образование раковой опухолью и направил пациента на детальный осмотр к дерматологу.

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Осенью 2024 года Хитону удалили опухоль — предположительно, базальноклеточную карциному. Результаты гистологии станут известны через несколько недель, и только после этого врачи примут решение о дальнейшей терапии.

«Маленький прыщик стал больше, а затем на нем появилась небольшая корочка, затем он начал мокнуть и отваливаться. И так каждые восемь недель. Мой совет тем парням, которые думают, что это просто пятно или вросший волос, обязательно обратитесь к врачу и проверьтесь. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», — посоветовал Хитон.

Ранее стала известна история 81-летнего Леса Мэтьюза, который трижды болел раком и выжил. Мужчина считает, что его смогли вылечить только благодаря своевременной диагностике болезней.

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