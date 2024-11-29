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13:16, 29 ноября 2024Мир

На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона

Посльство России в Швеции в десятый раз подверглось вандализму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД России

На территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона. Этот инцидент стал десятым актом вандализма за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское диппредставительство призвало провести расследование всех актов вандализма против дипмиссии и привлечь к ответственности виновных. Также посольство потребовало от местных властей соблюдения обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. По предварительной информации, они закидали диппредставительство бутылками из-за заявлений правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов на Украину в будущем.

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